Українська вакцина проти COVID-19: результати представлять у вересні

У вересні два українські розробники, які працюють над вакциною проти коронавірусу, мають представити свої звіти.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"У вересні 2021 року мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень - інститути Сибірного (Інститут біології клитини НАНУ, який очолює академік Андрій Сибірний - ред.) і Комісаренка. (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ, який очолює академік Сергій Комісаренко - ред.)", - сказав глава МОЗ.

Він додав, що держава не вкладала гроші в розробку вакцини, яку спільно проводять дві приватні компанії і колектив українських вчених.

Як повідомлялося, у 2020 року Інститут біології клітин НАНУ виграв грант Національного фонду досліджень у сумі 9 750 000 грн на розробку вакцини проти SARS-CoV-2 на основі експресії фрагментів білка S у дріжджів та вивчення імунної відповіді у лабораторних тварин.

Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ отримав грант у сумі 7 786 500 грн на дослідження імуногенних властивостей протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 як основи для розроблення вакцини проти COVID-19.