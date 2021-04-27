Два українські препарати є кандидатами на COVID-вакцину - глава МОЗ

Україна має два препарати, на базі яких потенційно можна розробити власну вакцину проти коронавірусу.

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується української розробки, української вакцини - у нас дійсно є вже два кандидати на вакцину", - заявив міністр.

За його словами, у розробці одного з препаратів уже досягли стабілізації лікарської форми. Другий кандидат також проходить доклінічні дослідження.

Степанов зазначив, що для створення спеціального кластера, який би міг займатися такими дослідженнями. у держбюджеті виділено 100 млн гривень. "Коштів недостатньо, треба буде додавати", - прокоментував очільник МОЗ. Окрім того, важливою складовою він назвав наявність потужностей для виробництва вакцин.

Як повідомлялося, уряд України ставить за мету відродити науковий потенціал для розроблення вакцин. За словами Степанова якщо наша країна почне якнайшвидше розробляти власну вакцину проти коронавірусу, перші результати будуть уже через три роки.