ДФС розслідує дев'ять справ за результатами 40 обшуків у Києві

Державна фіскальна служба України розслідує 9 кримінальних проваджень за результатами обшуків у столичних комунальних підприємствах.

Про це заявив голова ДФС Вадим Мельник на пресбрифінгу у п’ятницю, повідомляє відомство у Фейсбуці.

Як інформує ДФС, у період з 11 по 27 травня проведено 40 обшуків, проводяться допити посадовців та службовців комунальних і комерційних підприємств, огляди податкових та фактичних адрес підприємств, а також земельних ділянок і об’єктів що фігурують у кримінальних провадженнях. Про підозру на цей час повідомлено 4 особам.

Мова йде про ухилення від сплати податків (стаття 212 Кримінального кодексу України), зловживання службовим становищем (стаття 364 ККУ) та розкрадання державного майна і коштів (стаття 191 ККУ).

Мельник повідомив, що у провадженнях фігурують комунальні підприємства та суб’єкти господарювання, яким виділялися кошти з місцевого бюджету м. Києва для проведення робіт та здійснення закупівель, в тому числі виконавчий орган Київської міської ради (КМДА), АТ “Київметробуд”, ПП “Київшляхбуд”, ТОВ “Укртрансміст” та інші субпідрядні СГД, які задіяні в ланцюгах виконання робіт чи проведення закупівель, деякі з яких мають ознаки фіктивності.

Як йдеться в повідомленні, "суми збитків, які попередньо встановлені в ході слідства, завдані бюджету м. Києва шляхом розкрадання коштів, чи державі - шляхом ухилення від сплати податків, наступні: “Київський метрополітен” - 9 млн грн, “Київміськсвітло” - 12 млн грн, “Київзеленбуд” - 40 млн грн, “Київавтошляхміст” - 30 млн грн, “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” - 9 млн грн, “Київпастранс” - 40 млн грн, “Київавтодор” - 18,6 млн грн".

Мельник навів приклад, що “при реконструкції парків сума збитків, а саме - несплата податків одним із підрядників, перевищила 30 млн гривень. Використовуючи схему скруток, у підприємства, яке нібито виконувало реконструкцію, були відсутні працівники та відсутня виробнича та технічна можливість здійснювати реконструкцію 5 київських парків. Субпідрядники також не залучались. Вказане підприємство отримало коштів у сумі 180 млн грн".

За його словами, встановлено, що одне із товариств, ухиляючись від сплати податків, завдало збитків на суму 18,6 млн грн. Через це підприємство відбувалося придбання будівельних матеріалів, хоча сама фірма такі ТМЦ не поставляє, тут також використовувалась схема скрутки ПДВ. Вказане підприємство отримало понад 100 млн грн.

"В іншому випадку один із субпідрядників “Київпастрансу” отримав коштів на суму 35,5 млн грн. І вказане підприємство виконувало роботи з реконструкції трамвайних колій, де засновником є особа, яка перебуває на обліку у психіатричному закладі. Ця субпідрядна організація не мала ані активів, ані працівників”, - зазначив голова ДФС.

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко 17 травня заявив, що "події, які розгортаються навколо міської влади останніми тижнями, виглядають заангажованою акцією". Він повідомив, що столична влада "передала правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту", і що "сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі".

Фото: ДФС