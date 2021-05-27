ДФС проводить обшуки у столичній «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд»

Державна фіскальна служба проводить обшуки в КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДФС.

“Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратура проводять обшуки в офісному приміщенні КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»”, - йдеться у повідомленні.

Як розповіли податківці, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві на суму 9 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, одне із товариств, здійснюючи діяльність по будівництву Подільського мостового переходу, на замовлення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», відображало в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності.

“Обшуки тривають з метою отримання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України”, - зазначили в ДФС.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у столиці повідомили про підозру підряднику, який завдав 12,7 млн грн збитків на освітленні депо метрополітену.

Фото: ДФС