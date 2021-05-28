Інвестори банку «Аркада» прийшли під Кабмін

В урядовому кварталі Києва проходить масовий мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада".

Як зазначили організатори, участь в акції у Києві беруть понад тисячу осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зранку 28 травня інвестори з плакатами та прапорами розпочали свою акцію під будівлею Національного банку України, вимагаючи надати інформацію щодо вирішення питання добудови та передачі квартир у ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

Інвестори банку "Аркада" мітингують під Кабміном / Фото: facebook.com/ArkadaNedobudovi

Потім мітингувальники пройшли ходою до пішохідного мосту на Майдані Незалежності біля Алеї Героїв Небесної Сотні. Там вони розгорнули мегапрапор.

Зараз інвестори прийшли під стіни Кабінету Міністрів. За їхніми словами, цілями мітингу є спонукання вищого керівництва держави до сприяння швидкій реалізації меморандуму щодо вирішення питання добудови їхнього житла, а також виділення державної фінансової підтримки для пришвидшення темпів добудови об’єктів «Аркади».

Як повідомляв Укрінформ, банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Будівництво 40 будинків заморожене вже кілька років.

25 серпня 2020 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

МВС, СБУ, НБУ та КМДА підписали меморандум для вирішення питання добудови житла "Аркади".

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” триває з 29 травня 2020 року.