Близько сотні інвесторів банку «Аркада» знову прийшли під Нацбанк

У Києві біля Національного банку України триває мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі близько сотні інвесторів прийшли під НБУ з вимогами надати інформацію щодо вирішення питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

Вкладники планують 28 травня провести мітинги також під Кабінетом Міністрів та Офісом Президента України.

Інвестори мають намір звернутися до Президента та високопосадовців за допомогою у вирішенні питання фінансування добудови ЖК "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах".

Крім цього, планується хода мітингувальників до пішохідного мосту на Майдані Незалежності, що біля Алеї Героїв Небесної Сотні, розгортання прапору на мосту, а також встановлення тематичної інсталяції під стінами Кабміну.

Як повідомляв Укрінформ, банк "Аркада" зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Будівництво 40 будинків заморожене вже кілька років.

25 серпня 2020 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

МВС, СБУ, НБУ та КМДА підписали меморандум для вирішення питання добудови житла "Аркади".

Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку “Аркада” триває з 29 травня 2020 р. Мітингувальники вимагають відновити будівництво будинків.