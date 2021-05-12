Топменеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру у розтраті 22 мільйонів

Колишньому першому заступнику голови правління банку «Аркада» повідомлено про підозру у розтраті 22 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру експершому заступнику голови правління АТ АКБ «Аркада» у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, ексголова правління банку «Аркада» спільно з першим заступником організували та налагодили механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

«Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі квартир становить від 169,75 грн до 190,55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями», - сказано в повідомленні.

Разом з тим, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм банком прийнято рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів, однак, банком безпідставно повернуто довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих коштів.

Як повідомляв Укрінформ, банк «Аркада» зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві («Патріотика», «Еврика», «Патріотика на озерах»), у спорудження квартир яких вклали кошти понад 12 тис. громадян. Будівництво 40 будинків заморожене вже кілька років.

25 серпня 2020 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

22 квітня Нацполіція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ «Аркада» та 8 інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн.