Притулки, центри й мобільні бригади: у столиці затвердили програму із протидії насильству

Київська міська рада затвердила міську цільову програму «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 81 депутатів Київради.

"З 2019 року почав діяти закон "Про протидію домашньому насильству в Україні". До цього часу ми про це не говорили, кількість домашнього насильства не фіксувалася в тій кількості, яка дійсно відбувалася в місті Києві. У 2019 році зафіксовано 8 тисяч фактів домашнього насильства. За останній 2020 рік - це 22 тис. лише звернень через поліцію по фактам домашнього насильства", - заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона нагадала, що протягом 2020-2021 років у Києві було відкрито два притулки для осіб, які постраждали від домашнього насилля.

Метою прийняття цього проєкту рішення є затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки" для забезпечення оптимального функціонування цілісної системи із запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

За її словами, на виконання програми орієнтовно потрібно 155 млн грн на період 2022-2024 рр. Для її реалізації залучатимуть не тільки бюджетні кошти, а й кошти міжнародних організацій, громадських організацій, соціально відповідального бізнесу.

Нова міська цільова програма передбачає: створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що працюватимуть спільно з поліцією та надаватимуть постраждалим комплексну соціально-психологічну допомогу; створення ще одного притулку для постраждалих; створення Денного центру на Лівому березі, який надаватиме консультативну, психологічну та юридичну допомогу та інші послуги; створення програм психологічної реабілітації та соціальної адаптації до повноцінного соціального життя. Зокрема, навчальні курси як можливість отримання нової професії тощо.

Як повідомлялося, у березні 2021 року презентували проєкт нової міської цільової програми "Запобігання та протидії домашньому та гендерно-зумовленому насильству на 2022-2024 роки". Передбачається, що програма регламентуватиме подальшу розбудову системи протидії та запобігання домашньому насильству.