У столичних школах з'явиться нова система сигналізації з датчиками руху

У столичних школах запровадять нову автоматизовану систему сигналізації з датчиками руху, що унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти сторонніх осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

"Столичні школи обладнані охоронно-тривожною сигналізацією та камерами відеоспостереження для захисту від проникнення у приміщення сторонніх осіб. Зараз у місті готуються до впровадження нової автоматизованої системи сигналізації з датчиками руху, яка унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти, зокрема, у нічний та позаробочий час", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації, депутата Київської міської ради, члена Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Валентина Мондриївського, приміщення закладів освіти цілодобово знаходяться під охороною відповідальної особи (охоронця), яка не пропускає сторонніх.

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«Безпека наших дітей у пріоритеті. Тому ми обладнали кожен заклад освіти столиці охоронно-тривожною сигналізацією, так званими «тривожними кнопками», та камерами відеоспостереження. Окрім того, території деяких шкіл, де найчастіше фіксують випадки порушення громадського порядку, додатково патрулює муніципальна охорона. У планах - розширити зону патрулювання на всі заклади освіти міста», - наголошує Мондриївський.

Раніше у КМДА повідомляли, що всі школи Києва обладнані "тривожними кнопками".