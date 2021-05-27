Окружний адмінсуд Києва поновив роботу після перевірок через «замінування»

Окружний адміністративний суд міста Києва 27 травня відновив роботу після проведення перевірок у зв’язку з повідомленням про замінування. Вибухових речовин не виявлено.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду в Фейсбуці.

«27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу. Вчора спеціалісти вибухо-технічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що учасникам судових засідань, які 26 травня були скасовані через повідомлення про замінування приміщень ОАСК, додатково повідомлять про дату і час судових засідань.

Як повідомлялося, 26 травня після 14:00 надійшло повідомлення про замінування ОАСК, у зв’язку з чим проводили евакуацію працівників та відвідувачів суду.