Окружний адмінсуд Києва поновив роботу після перевірок через «замінування»

Окружний адмінсуд Києва поновив роботу після перевірок через «замінування»

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва 27 травня відновив роботу після проведення перевірок у зв’язку з повідомленням про замінування. Вибухових речовин не виявлено.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду в Фейсбуці.

«27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу. Вчора спеціалісти вибухо-технічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що учасникам судових засідань, які 26 травня були скасовані через повідомлення про замінування приміщень ОАСК, додатково повідомлять про дату і час судових засідань.

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Як повідомлялося, 26 травня після 14:00 надійшло повідомлення про замінування ОАСК, у зв’язку з чим проводили евакуацію працівників та відвідувачів суду.

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