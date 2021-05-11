У Польщі «замінували» Верховний суд і десятки установ по всій країні

У Варшаві та інших містах Польщі у вівторок евакуйовано працівників з кількадесяти державних установ та їх регіональних відділень, зокрема Верховного суду країни і Вищої контрольної палати (NIK), у зв’язку з інформацією про їх мінування.

Інформацію про підкладення вибухівки установи отримували електронною поштою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні вранці з використанням електронної пошти нас поінформовано про підкладення вибухового пристрою у будинку Вищої контрольної палати і частини наших регіональних відділів на території країни. У цьому зв’язку, представники Вищої контрольної палати повідомили відповідні служби і розпорядилися провести евакуацію з будинку NIK та регіональних відділень в Ольштині, Білостоці, Кельцах, Познані, Вроцлаві, Жешуві, Варшаві та Лодзі”,- йдеться в повідомленні Вищої контрольної палати.

У Верховному суді поінформували, що приводом до евакуації було повідомлення про те, що в будинку підкладено вибухівку, яка спрацює рівно опівдні. За повідомленням суду, у зв’язку з перевіркою відповідними службами приміщень розгляд судових справ перенесено на 14-ту годину (за київським часом).

За інформацією місцевих ЗМІ, лише у Варшаві було евакуйовано працівників майже з 40 установ.