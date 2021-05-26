У Києві «замінували» Окружний адмінсуд, проводять евакуацію

Відвідувачів та працівників Окружного адміністративного суду міста Києва евакуйовують через повідомлення про замінування будівлі суду.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду», - ідеться у повідомленні.

Про відновлення роботи суду повідомлять додатково.

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У пресслужбі суду Укрінформу повідомили, що йдеться про приміщення ОАСК за адресою: вул. Петра Болбочана, 8.