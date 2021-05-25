У центрі Києва знешкодили небезпечний предмет

Поліція Києва знешкодила підозрілий предмет поблизу магазину на вулиці Саксаганського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва.

Як зазначається, 25 травня до столичної поліції на спецлінію 102 від співробітника магазину на вулиці Саксаганського надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета поруч із закладом. На виклик оперативний черговий направив працівників вибухотехнічної служби, патрульних, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

"Після проведення огляду предмета правоохоронці забезпечили охорону місця події та знешкодили його", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян штрафу до п'яти років обмеження волі.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення злочину", - зазначають у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету і поранив військовослужбовця.