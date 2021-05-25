У Києві за добу – 402 випадки коронавірусу, 12 хворих померли

За минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилась на 402 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"402 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 (загалом 204 678). Захворіли: 228 жінок віком від 20 до 86 років, 157 чоловіків віком від 32 до 82 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років", - розповів він.

За добу - 12 летальних випадків від вірусу (загалом 5035). Також 63 госпіталізованих хворих на COVID-19, 103 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали коронавірус 3264 осіб (загалом 150 195).

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (103), Святошинському (88) та в Голосіївському (49).

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 24 травня, виявлено 2 608 випадків зараження коронавірусом.