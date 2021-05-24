У столиці стартувало профорієнтаційне тестування для школярів

У столиці розпочалася масштабна програма з профорієнтації молоді, першим її кроком стане проведення профорієнтаційного тестування серед учнів 7-11 класів.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомили Укрінформу в Освітньому хабі міста Києва.

«Цією ініціативою ми розв’язуємо дуже актуальну проблему для підлітків та їхніх батьків – як не помилитися у виборі майбутньої професії? За статистикою, понад половина випускників університетів працюють не за фахом, тому в місті розробили спеціальний профорієнтаційний тест для визначення здібностей та інтересів дітей. Тестування для всіх учнів столиці абсолютно безкоштовне», – розповів Мондриївський.

Він зазначив, що профорієнтаційний тест розробили команда столичного проєкту Освітній хаб міста Києва, який є структурним підрозділом КНП «Освітня агенція м. Києва», та Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

«Під час роботи над тестами ми використали найсучасніші розробки у сфері тестології. Тест є адаптивним та «підлаштовується» під людину, яка його проходить. Його перевагою є те, що він дає точний результат за найкоротший час його проходження. Інші ж профорієнтаційні тести тривають по кілька годин, проте діти не завжди можуть бути сконцентрованими так довго: від першого до останнього запитання – що критично важливо для точного результату», – пояснює автор системи профорієнтаційного тестування, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Віталій Зубков.

Він додав, що в рамках пілоту до тестування долучилися вже понад 1600 учнів із 27 шкіл Шевченківського району столиці, а трохи згодом пройти профорієнтаційний тест зможуть учні з усіх шкіл Києва.

Як повідомляв Укрінформ, за даними керівника аналітичного центру кадрового порталу hh.ua | grc Юлії Дрожжиної, після випуску з університетів 44% випускників ЗВО працюють не за фахом, 29% працюють за фахом, лише частково пов'язаним з отриманою спеціальністю, і лише 36% працюють за спеціальністю.

За словами експерта, проблема профорієнтації дуже впливає на стан ринку праці, а головною проблемою на ринку є дисбаланс попиту та пропозиції, адже молоді люди найчастіше вступають на філологію, економіку, юриспруденцію, при тому, що роботодавці потребують спеціалістів із продажів, айтішників, маркетологів, а також потрібен адміністративний персонал.

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