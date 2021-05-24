Критичного падіння якості освіти через дистанційне навчання немає — Шкарлет

У зв’язку з дистанційним навчанням через епідемію коронавірусної хвороби у Міністерстві освіти і науки України оцінюють падіння якості освіти приблизно на 8%.

Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, міністр освіти і науки наголосив, що «рік пандемії – це абсолютно незвичайний рік для всього світу, не тільки для України».

«Позиція всього світу, і Міністерство освіти України не виняток, в тому, що дистанційна освіта ніколи не замінить повноформатного очного спілкування. Але це можливість не зупиняти освітній процес під час, наприклад, червоних зон карантину, коли відвідування навчальних закладів заборонено», - зазначив Шкарлет.

За його словами, нині мінімум раз на два місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми. Як стверджує Шкарлет, у порівнянні з грудневим моніторингом якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращилися і зараз становить 70-75%.

«В цілому ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати. Від чого це залежить? Є трикутник – учень, вчитель і сім'я. Перш за все від первинних навичок і того, що заклала сім'я дитині, в принципі, первинно буде залежати весь процес навчання. Якщо батькам не байдуже, в будь-якому випадку навіть в дистанційній освіті втрата якості не критична», - вважає міністр.

Водночас він зауважив, що на сьогодні основний носій знань, крім батьків, крім сім'ї, – вчитель, професійна людина, яка несе в різних сферах свої знання.

«Є різні вчителі. Здебільшого я вдячний всім вчителям за те, що в період пандемії, в період специфічних умов ведення освітнього процесу ми все-таки вистояли. Критичного падіння якості в українській освіті немає. Зрозуміло, що є певні випадки, коли, списуючи на відсутність гаджетів, на відсутність інтернету, прикриваються власні проблеми. Є вчителі, знову ж таки, у важкодоступних районах. Але у нас є і Василь Дяків із Західної України. Це Тернопільська область, потрібно враховувати її гірський рельєф і відсутність інтернету, але він став кращим за номінацією Global Teacher Prize 2020 року», - сказав Шкарлет.

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На його думку, «можна і в цих умовах якось себе продукувати на те, щоб нести знання».

«А можна і в місті-мільйоннику, де у тебе все є, вести дистанційну освіту тільки шляхом спілкування в месенджері – скидаючи або конспекти, або завдання», - додав міністр.

Як повідомлялося, 21 квітня 2021 року Кабінет Міністрів продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

Станом на 24 травня в Україні лабораторно підтверджено 2 183 855 випадків COVID-19, з них за добу – 1 334.