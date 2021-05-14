Найбільшою проблемою дистанційного навчання є технічне забезпечення

Майже 80% респондентів назвали найбільшою проблемою в організації дистанційного навчання у школах територіальних громад відсутність технічного забезпечення учнів та вчителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила завідувачка Центру соціальних експертиз імені Юрія Саєнка при Інституті соціології НАН України Гульбаршин Чепурко під час онлайн-форму, організованого Програмою "U-LEAD з Європою", презентуючи результати дослідження "Доступ до освіти під час обмежень COVID-19".

"Найбільші труднощі у сфері навчання стосувалися технічних питань. 78% заявили, що був обмежений доступ окремих учнів до комп'ютерної техніки. У сім'ї можуть бути двоє-троє школярів, батьки, які працюють дистанційно, тому доступ був обмежений. На другому місці - відсутність в учнів сучасних мобільних пристроїв - комп'ютерів та інших гаджетів (63%), відсутність інтернет-зв'язку (55%)", - сказала вона.

Чепурко додала, що учасники опитування серед проблем дистанційного навчання також вказали ненормований робочий день вчителів - 32%, а кожен п’ятий опитаний відзначив відсутність у вчителів сучасних мобільних пристроїв.

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Дослідження проводили протягом січня-лютого 2021 року у 5 областях (Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька). Кількість охоплених районів - 22, територіальних громад - 31, населених пунктів - 54, загальна кількість респондентів - 150 осіб. Участь в опитуванні взяли переважно посадові особи територіальних громад та місцевих управлінь освіти.

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