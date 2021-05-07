Дистанційна освіта негативно вплинула на результати навчання - експертка

Дистанційний освітній процес має негативні наслідки на результати навчальних здобутків дітей.

Про це сказала заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час пресконференції «Рік навчання в умовах пандемії. Результати, очікування, досвід», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ті спеціальні моніторингові дослідження, які вже проводилися, підтверджують, що дистанційна освіта має негативні наслідки на результати навчальних здобутків. Ми маємо декілька країн, які однозначно стверджують, що втрати є великими, і не є рівномірними. Втрати стосуються не всіх учнів, не всієї популяції, а деяких категорій учнів. Наприклад, дуже великі втрати за віковими категоріями. В учнів початкової школи більші проблеми, аніж у старшої школи», - сказала Вакуленко.

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Вона зазначила, що учням початкової школи перш за все необхідно здобути вміння вчитися, і це дуже складно зробити дистанційно.

За її словами, також величезні втрати в навчальних здобутках у дітей з малозабезпечених сімей, бо дистанційна освіта відбувається передусім завдяки усіляким гаджетам.

Вакуленко додала, що великі втрати і серед дітей, у яких батьки не мають вищої освіти .

«Є так званий показник культурно-економічного середовища, тобто це показник, який визначає, наскільки освіченими є батьки, і чим менше освіченими є батьки, навіть формально, тим менше уваги вони приділяли навчанню свої дітей, їх освіті, створенню певного навчального середовища», - сказала вона.

Як повідомлялося, уряд розподілив майже мільярд гривень між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками COVID-19 у школах, зокрема на закупівлю ноутбуків для вчителів, щоб вони могли викладати дистанційно і поліпшували навички.