Міносвіти дає добро на дистанційне підсумкове оцінювання учнів

У 2020/2021 навчальному році підсумкове оцінювання результатів навчання учнів можна проводити дистанційно.

Як передає Укрінформ, відповідне роз'яснення щодо завершення навчального року оприлюднено на сайті Міністерства освіти та науки.

"Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, зокрема підсумкове, може відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного навчання", - йдеться у повідомленні.

В МОН нагадали, що згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальний рік у школах завершується не пізніше 1 липня. Водночас структуру і тривалість навчальних року, тижня, дня, а також занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада.

Також в МОН повідомили, що наказом від 1 березня 2021 року №268, вносяться зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.

"Відповідно до змін, що набрали чинності 27 квітня 2021 року, учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться до 10-го класу цього самого закладу чи випускаються із закладу (за власною заявою у разі повноліття чи заявою одного з батьків, інших законних представників)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу, отримують свідоцтво про базову середню освіту.

Учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, які вони вивчали у 9-му класі, мають результати навчання високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

У міністерстві також нагадали, що під час зарахування дітей для здобуття початкової освіти забороняється проводити конкурси (будь-які заходи, спрямовані на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини), крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

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Вимоги до організації зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти у 2021 році та проведення конкурсів визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Згідно з Порядком зарахування, дату початку прийому документів для зарахування визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, але строк прийому заяв не може бути меншим одного місяця.

Водночас згідно з Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», на період карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи, зокрема і щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб.

"Таким чином, засновники закладів освіти у період карантину можуть гнучко організовувати прийом документів, зокрема дозволити подавати їх електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису. Згідно з Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, вхідні документи, надіслані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата", - поінформували в МОН.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня поточного року.

Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед здобувачів освіти та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Згідно з документом, учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.