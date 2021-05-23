Шахівниця і унікальна скейт-зона: у Києві завершують облаштування фітнес-парку

Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як облаштовують фітнес-парк «Озеро Лебедине» на Позняках.

Як передає Укрінформ, відео з парку Кличко опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Перевірив, як завершують капремонт фітнес-парку «Озеро Лебедине», що на Позняках. Там уже створили дуже гарну фітнес-зону. Територія парку зовсім не була облаштована для комфортного відпочинку. Тобто, парк фактично створили «з нуля», – написав Кличко.

Зокрема, в парку розчистили територію, облаштували прогулянкові доріжки із фібробетону, влаштували веломаршрут та велопарковку. Встановили лави та урни. А також збудували громадську вбиральню. Влаштували і полив, встановили сучасне LED-освітлення, декоративне підсвічування лав, відеоспостереження. Здійснили озеленення, висадили погад 60 дерев.

Фітнес-парк «Озеро Лебедине» на Позняках / Фото: Офіційний портал Києва

У фітнес-парку є й багатофункціональне спортивне поле для гри в волейбол, баскетбол, міні-футбол, гандбол, спортивний і дитячий майданчики з інклюзивними елементами. Встановили і стіл для гри в шахи.

Читайте також: Центральному столичному парку передали у постійне користування майже 27 гектарів

«Родзинкою парку є унікальна скейт-зона. Це – перший в Києві бетонний боул для катання на скейтборді, роликах та екстремальних самокатах. Під час будівництва радилися зі скейтбордистами з багаторічним стажем катання, як зробити локацію зручною і врахувати всі необхідні параметри. Площа боулу 270 кв. м, він має три рівні. І тут уже тренуються хлопці та дівчата, готуються до змагань», – зауважив Віталій Кличко та додав, що роботи з облаштування першої черги парку завершують, і в червні планують презентувати фітнес-парк.

Як повідомлялося, за 2020 рік у столиці відремонтували 80 парків і скверів. 86 зелених зон отримали статус парку чи скверу.