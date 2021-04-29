Ящери, комахи-велетні та фотозони: у Києві відкриють найбільший у країні парк динозаврів

У Києві 2 травня на території Гідропарку відкриють найбільший парк динозаврів в Україні. На відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів, комахи-велетні та багато іншого.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє Офіційний портал Києва.

Парк динозаврів на Гідропарку / Фото: Офіційний портал Києва

«Вже цієї неділі у столичному Гідропарку відкриється перша черга парку, де розмістяться роботизовані тварини льодовикового періоду, динозаври та комахи-велетні. На киян та гостей міста очікуватимуть різноманітні тематичні зони з ретельно розробленими експозиціями під кожну фігуру», – розповів Мондриївський.

Він зазначив, що Дино-парк уже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному. Проте в Києві відкриють найбільший: із новими фігурами та захопливими сюжетами. Загальна територія парку складе 1,5 га.

«Приємно, коли бізнес ставиться відповідально до міста, у якому працює. Завдяки спільним зусиллям міської влади та організаторів Дино-парку вже відреставровано частину Гідропарку, прокладено нові доріжки, створено пішохідні зони та місця загального користування», – підкреслив Мондриївський.

Він додав, що пільговий вхід буде традиційно доступний для дітей-сиріт, дітей із інвалідністю з супроводжуючим, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім'ї.

Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко заявляв про наміри столичної влади створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку.