Марш трансгендерів у Києві пройшов без порушень - поліція

У столиці марш на підтримку трансгендерів та акція їхніх опонентів відбулись без грубих порушень правопорядку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що до забезпечення правопорядку були залучені представники усіх структурних підрозділів поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії та співробітники ДСНС.

«Заходи пройшли без порушень, наразі всі заплановані акції завершилися», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 травня в Києві відбувся Транс-марш від Михайлівської до Поштової площі. Водночас противники ЛГБТ з організації "Традиція і порядок" намагалися перешкодити маршу. Поліція запобігала таким спробам.

Мета Транс-Маршу - привернути увагу української влади до проблем трансгендерів. Зокрема, учасники маршу вимагали від Міністерства охорони здоров'я розробити конкретний план із впровадження нової міжнародної класифікації хвороб, яка була затверджена ВООЗ у 2019 році. В новій класифікації діагнози, пов’язані з трансгендерністю, більше не належать до категорії психічних захворювань.