У центрі Києва спалили прапор ЛГБТ

У центрі Києва на Михайлівській площі представники організації "Традиція і порядок" спалили прапор ЛГБТ-спільноти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Depo.Київ.

На площі мав відбутися марш трансгендерів. Перед початком маршу на місце його проведення прийшла колона традиціоналістів зі священником та барабанами, які кричали гасла "Бог, батьківщина, патріархат" та "смерть ЛГБТ".

Підходячи до Михайлівської площі, учасники акції спалили прапор ЛГБТ-спільноти під вигуки "ганьба" та "ЛГБТ - це хвороба".

Читайте також: Міжнародна спільнота занепокоєна дискримінацією ЛГБТ в Україні

На місці подій посилили кордони поліції.

Фото: Катерина Ейхман