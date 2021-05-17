Міжнародна спільнота занепокоєна дискримінацією ЛГБТ в Україні

Міжнародна спільнота занепокоєна повідомленнями від захисників прав людини про випадки нетолерантності, дискримінації і нападів на активістів ЛГБТІК в Україні і відсутність притягнення до відповідальності за ці злочини.

Про це йдеться у спільній заяві з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії (IDAHOT), опублікованій посольством Великої Британії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, міжнародна спільнота наголошує, що залишається відданою справі захисту і забезпечення рівних прав українських лесбійок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-інтерсекс, людей-квір (ЛГБТІК), їхніх друзів і сімей, підтримки та просування толерантності і рівності в Україні.

“Україна досягла помітного поступу вперед щодо визнання і захисту прав людини, але ця робота залишається незавершеною. Ми занепокоєні повідомленнями від захисників прав людини про випадки нетолерантності, дискримінації і нападів на активістів ЛГБТІК і відсутність притягнення до відповідальності за ці злочини”, - зазначається в заяві.

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Наголошується, що пандемія призвела до зростання випадків нетолерантності і порушення прав людини, тоді як ЛГБТІК-люди є серед найбільш вразливих жертв дискримінації і насилля.

У заяві зауважується, що реформа Нацполіції продемонструвала позитивні тенденції в питаннях поваги до прав людини при захисті закону і правопорядку в Україні, однак продовження всеохоплюючої реформи правоохоронних органів і судової системи є необхідним для того, щоб надати кожному відчуття безпеки, справедливості і правосуддя.

“Ми закликаємо владу України продовжувати реформи і забезпечити існування рівних прав і можливостей для усіх без дискримінації. Ми вітаємо недавнє схвалення нової версії Національної стратегії з прав людини; проте ми продовжуємо закликати Україну повністю імплементувати цю стратегію і план дій, зокрема зробивши додаткові кроки для втілення анти-дискримінаційних заходів щодо ЛГБТІК-людей”, - підкреслюється в заяві.

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Дипломати звертають увагу, що уважно слідкують за прогресом щодо внесення змін до кримінального кодексу з метою розширення визначення злочину на ґрунті ненависті і включення в цю категорію злочинів на основі гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Вони наголошують, що Україна може розраховувати на підтримку міжнародної спільноти для досягнення цих цілей.

У зв'язку з тим, що з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії, 17 травня, організації ЛГБТІК у всій Україні планують провести численні заходи, тому міжнародна громада закликає правоохоронні органи і всіх українців забезпечити мирне проведення цих заходів.

Заява надіслана від імені посольств Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Литви, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, США та від імені Канадської поліційної місії в Україні, Делегації Європейського Союзу і Дорадчої місії Європейського Союзу.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про підтримку всіх заходів, спрямованих на усунення стереотипів та забезпечення рівності.