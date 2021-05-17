На знак солідарності із людьми, що відчувають дискримінацію внаслідок приналежності до сексуальних меншин, будівлю Єврокомісії підсвітили у кольори веселки.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

«Відзначаючи сексуальне та гендерне розмаїття, ми свідомі важкої правди щодо дискримінації, ненависті та насильства, яка залишається реальністю для багатьох людей, просто за те, ким вони є. Минулого року Європейська Комісія ухвалила стратегію, як покращити рівність та безпеку представників ЛГБТ. Наразі ми опрацьовуємо пропозиції до включення до переліку ЄС щодо кримінальних злочинів також злочини за ознакою ненависті щодо цих людей. Ми зобов’язані перед ЛГБТ-спільнотою зробити все, щоб зупинити несправедливе до них ставлення, з яким ці люди стикаються у багатьох випадках та кожного дня», - зауважила з цього приводу віцепрезидент Європейської Комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова (Věra Jourová).

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На знак солідарності із представниками ЛГБТ-спільноти, які стикаються з такими утисками та дискримінацією, напередодні ввечері головна будівля Єврокомісії «Берламон» була підсвічена у кольори веселки, що символізує прапор цієї спільноти.

Будівлю Єврокомісії підсвітили у кольори ЛГБТ / Фото: europa.eu

Міжнародний день проти гомофобії і трансфобії відзначається 17 травня, адже саме у цей день в 1990 році таке явище, як гомосексуальність було виключене з Міжнародної класифікації хвороб.