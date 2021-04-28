У США понад 400 компаній виступили на підтримку закону про права ЛГБТ

Понад 400 компаній, включаючи Tesla, Pfizer, Delta Air Lines і Amazon, підписалися на підтримку законопроєкту про цивільні права для ЛГБТ, який розглядається у Конгресі США.

Про це передає Укрінформ із посиланням на ABC News.

Організація «Кампанія за права людини» із захисту інтересів ЛГБТ, що базується у Вашингтоні, заявила, що її коаліція на підтримку Закону про рівність зросла до 416 членів, включаючи десятки компаній зі списку Fortune 500. Список доповнюють такі відомі бренди, як Apple, PepsiCo, General Motors, CVS, Facebook, Marriott, Capital One, Starbucks і Home Depot.

«Настав час поширити захист цивільних прав на ЛГБТ+ по всій країні на чіткій, послідовній і всеосяжній основі», - заявила провідна співробітниця IBM Карла Грант Пікенс у заяві, поширеній «Кампанією за права людини».

Закон про рівність внесе поправки в чинний закон про цивільні права щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентифікації. Це стосуватиметься захисту, зокрема при порушенні питань зайнятості, житла, заявок на отримання позик, освіти тощо.

Законопроєкт був схвалений Палатою представників США, де більшість становлять демократи, у лютому. За даними телеканалу, його доля в Сенаті, розділеному майже порівну за партійною ознакою, досі незрозуміла.