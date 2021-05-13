У Києві з’являться понад 134 гектари облаштованих зелених зон

У Києві з’явиться 118 нових зелених просторів, 10 з яких – парки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, передає пресслужба міськради.

За його словами, це понад 134 гектари облаштованих зелених зон для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі.

«Усі новостворені парки, сквери та озеленені території обслуговуватимуться КО "Київзеленбуд", а також районними комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень», – наголосив Терентьєв.

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На сьогоднішньому засіданні депутати Київської міської ради підтримали виділення низки земельних ділянок для створення зелених просторів в усіх районах міста. З адресами, де з'являться зелені простори, можна ознайомитися на сайті Київради.

Як повідомлялося, "Сквер Небесної сотні" передали у комунальну власність Києва.