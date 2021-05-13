«Сквер Небесної сотні» передали у власність Києва

«Сквер Небесної сотні» передали у комунальну власність територіальної громади міста Києва з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрою.

Як передає Укрінформ, таке рішення підтримали 87 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради та співавтор проєкту рішення Володимир Бондаренко, передача скверу у комунальну власність міста позитивно вплине на процес завершення його благоустрою з подальшим встановленням у ньому освітлення, налагодженою системою щоденного прибирання та поливу.

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«Громада відстояла своє право на якісний публічний простір у серці столиці. Цей процес супроводжувався значним суспільним резонансом, тому спільними діями територіальної громади, міської влади та мера Києва Віталія Кличка було зроблено усе можливе аби повернути земельну ділянку скверу у комунальну власність. Наразі сквер функціонує як сучасний та динамічний публічний простір – місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, мистецьких виставок», – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, всесвітньо відомий португальський митець Алешандре Фарту створив у сквері масштабний портрет Сергія Нігояна. А у 2016 році «Сквер Небесної сотні» вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів «Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір».

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Після підтримання проєкту рішення на сесії Київської міської ради виконавчий орган Київської міської ради повинен буде ініціювати процедуру передачі земельної ділянки із державної власності до комунальної та розробити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини.

Важливо те, що проєкт реконструкції та облаштування скверу розроблятиметься із залученням громадськості, рішення прийматиметься на підставі результатів архітектурного конкурсу.

Як повідомлялося, Київрада звернулася до Кабміну щодо передачі будинку Сікорського у комунальну власність.