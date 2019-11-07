Сквер Небесної Сотні залишили у державній власності

Господарський суд Києва залишив без розгляду заяву компанії «GPP Developers LTD» щодо земельної ділянки, на якій розташований сквер Небесної Сотні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

«Господарський суд Києва залишив без розгляду заяву компанії «GPP Developers LTD» по Скверу Небесної Сотні про перегляд судових рішень. Сквер збережено у державній власності», – написав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше компанія «GPP Developers LTD» подала заяву про перегляд судового рішення, яким сквер повернули місту, за нововиявленими обставинами: нібито через «неправильно проведену експертизу щодо належності земельної ділянки до земель історико-культурного призначення».

Як відомо, місто спільно з мешканцями відстоювало в суді повернення земельної ділянки під Сквером Небесної Сотні у державну власність з 2014 року, аби не допустити його забудови колишніми власниками.

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2 серпня 2017 року Вищий господарський суд України відхилив скаргу представника компанії-забудовника та залишив у силі рішення господарських судів попередніх інстанцій, за якими земельні ділянки скверу Небесної Сотні повернені до власності держави.

14 травня 2018 року Верховний суд остаточно повернув у власність держави земельну ділянку на вулиці Михайлівській, 24-26 у Києві.

Фото: zeft.in.ua