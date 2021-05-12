У Києві за добу - 627 випадків коронавірусу, 16 хворих померли

У Києві за минулу добу зафіксували 627 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (107), Солом’янському (105) та в Голосіївському (102)», - написав Кличко.

Він зазначив, що загалом підтверджених випадків захворювання у столиці - 199 802.

Серед тих, хто захворіли: 366 жінок віком від 18 до 92 років; 241 чоловік віком від 20 до 85 років; 14 дівчаток від 1 до 16 років та 6 хлопчиків від 1 до 16 років.

Також за добу зареєстровано 16 летальних випадків від вірусу (загалом 4854).

До лікарень столиці госпіталізовано 69 хворих на COVID-19, а також 111 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. За добу 864 людини подолали коронавірус (загалом 129 072).

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 11 травня, виявили 4 538 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 129 073 особи