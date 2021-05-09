У столичному парку Слави вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій

У Києві в Парку Вічної Слави громадяни вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Громадяни несуть до могили Невідомого солдата квіти червоного, білого, жовтого, рожевого та інших кольорів - гвоздики, тюльпани, бузок та інші. Деякі з букетів, покладених тут, - синьо-жовтих кольорів, із синьо-жовтими стрічками.

В руках у людей - світлини рідних, які брали участь у Другій світовій війні, плакати, червоні кульки тощо.

Люди також тримають кілька прапорів України.

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Лунають радянські пісні щодо тих подій, зокрема "День победы", "Катюша" та інші.

У Києві в Парку Вічної Слави вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Тут знаходяться і люди похилого віку із нагородами на одязі.

Деякі з громадян мають на одязі нашивку - квітку червоного маку.

Найбільше скупчення людей - біля могили Невідомого солдата. Частина з них - без масок.

На вході в парк, у самому парку та біля могили Невідомого солдата чергують поліцейські, серед них - поліція діалогу, поблизу Меморіалу перебувають медики.

Наразі все проходить спокійно.

9 травня в Україні - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.