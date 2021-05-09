Зеленський поклав квіти до Вічного вогню

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню

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Укрінформ
У День перемоги над нацизмом Президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні на Площі Слави у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Зазначається, що церемоніальна група воїнів почесної варти встановила вінок до могили Невідомого солдата.

Президент поклав квіти до Вічного вогню, вшанувавши пам'ять воїнів, загиблих під час Другої світової війни.

Квіти до підніжжя меморіалу також поклав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Було оголошено хвилину мовчання. Пролунали удари барабана.

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Військовий оркестр виконав Державний гімн України.

Воїни почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами та пройшли перед монументом урочистим маршем.

Разумков і Стефанчук поклали квіти до Вічного вогню на Площі Слави у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Біля пам’ятників героям Другої світової війни та на Алеї Воїнської Слави встановлено квіткові композиції.

Фото: пресслужба Президента України

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