Зеленський: Нехай героїзм українців у Другій світовій дає силу новому поколінню наших воїнів

Президент Володимир Зеленський дякував всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Фейсбуці.

"Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом. За моїми плечима – обличчя людей, завдяки яким вона стала можливою. Звісно, їх значно більше. І майже кожна українська родина має в сімейному альбомі таке фото. Де зображений батько, дідусь чи прадід…", - відзначив він.

За словами Президента, для нас перемога над нацизмом - це вдячність, яка немає меж, і пам'ять, про її страшну ціну.

"Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність. Яка не має меж, строків давності чи географічного поділу. Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що у Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів", - підкреслив він.

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Зеленський зазначив, що від покоління до покоління батьки розповідали про цю війну дітям, а дідусі – онукам, але "тепер діти розповідають батькам, дідусям та бабусям про воєнні дії й відбиття ворожих атак".

"Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні", - наголосив глава держави у зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

“Перемога над нацизмом для нас — це гордість за українців, гордість за наших предків, які були невід’ємною частиною перемоги, спільної перемоги, де всі країни та народи, що боролися з нацизмом, були важливими, без приставки “більш” або “менш”. І ми ніколи і нікому не дозволимо мінімізувати внесок у перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але і в складі радянської армії і військ союзників Антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети”, - йдеться у зверненні.

Глава держави зазначив, що в Україні не забудуть і не втомляться щороку згадувати самі та нагадувати іншим, що 30 квітня 1945 року прапор перемоги над Рейхстагом встановлював українець Олексій Берест, і що виходець з родини українських лемків Майкл Стренк встановлював прапор США над Іодзімі, що 2 вересня 1945 року акт про беззастережну капітуляцію Японії над лінкорі Міссурі приймав українець, генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко.

“І що найкращим льотчиком Другої світової є українець Іван Кожедуб, який збив більше 60 ворожих літаків. Що на рахунку снайперки Людмили Павліченко - 309 нацистських солдатів і офіцерів. Що український екіпаж українського танку першим розбив браму концтабору Аушвіц. Що українського розвідника Євгена Березняка, прототипа відомого кіногероя майора Вихора, називають рятівником польського Кракова”, - розповів Президент.

За словами Зеленського, в Україні не забудуть також іще сотні тисяч імен українців, які вписані в історію Другої світової війни та перемоги над нацизмом.

“І все це сьогодні примножує біль і сум, якщо уявити реакцію цих людей на те, що їх нащадки, сучасні українці, через роки потому знову дізнаються, що таке війна”, - уточнив він.

Президент наголосив, що для українців перемога над нацизмом — це і вдячність нашим предкам за вигнання нацистів із Харкова, з Донецька у 1943, з Одеси і Криму у 1944, за вигнання окупантів з Києва і Львова, Рівного, Тернополя, Полтави і Кривого Рогу.

“Це — вдячність від Луганщини і Закарпаття, Волині та Поділля, Херсонщини, Франківщини. Це - вдячність від кожного куточка України”, - зазначив Зеленський.

У неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.