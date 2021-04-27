Київ може вийти з «червоної» зони 1 травня

Столиця може 1 травня вийти з червоної карантинної зони.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У нас є велике сподівання, що епідемічна ситуація нам дозволить завтра прийняти рішення, щоб зупинити жорсткий локдаун після 30 квітня. Тобто 1 травня вже перейти в іншу зону карантину й жити за іншими правилами", – зазначив Поворозник.

Він повідомив, що після виходу столиці з червоної зони громадський транспорт може запрацювати у звичайному режимі, без спецперепусток.

"Якщо буде прийняте рішення про вихід із червоної зони карантину, то транспорт працюватиме у звичайному режимі. Водночас ситуація може дозволити нам прийняти рішення щодо відновлення навчання в школах та дитячих садочках", - розповів Поворозник.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко не виключає, що після 30 квітня у столиці може бути послаблено карантинні обмеження.

У Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження до 16 квітня. 14 квітня міська комісія ТЕБ і НС подовжила дію локдауну до 30 квітня.