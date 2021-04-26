Кличко не виключає послаблення карантину в Києві після 30 квітня

Київський міський голова не виключає, що після 30 квітня у столиці може бути послаблено карантинні обмеження.

Про це Віталій Кличко повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не виключаємо, що наступного тижня можемо послабити обмеження, оскільки локдаун дав свій результат. Кількість захворювань зараз знизилась, хоча й залишається високою", - сказав Кличко, уточнивши, що міська комісія ТЕБ і НС збереться 29 квітня.

За його словами, минулого тижня у Києві від COVID-19 померли понад 300 людей. Окрім того, тяжкі випадки коронавірусної інфекції стали частіше спостерігатись у молодих людей.

Як повідомлялося, у Києві з 5 квітня запровадили суворі карантинні обмеження до 16 квітня. 14 квітня міська комісія ТЕБ і НС подовжила дію локдауну до 30 квітня.