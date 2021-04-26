У Михайлівському Золотоверхому освятили п'ять тисяч пасок для військових

На території Михайлівського Золотоверхого монастиря у понеділок відбулися освячення та передача великодніх пасок від Православної Церкви України військовослужбовцям ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

У заході взяли участь командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські захисники, громадські діячі, військові капелани та очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

Митрополит Епіфаній освятив паски для військовослужбовців / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

За словами командувача, духовна підтримка є дуже важливою для українських військових.

«Духовна підтримка є дуже важливою для наших захисників, які як сьогодні, так і на свята, виконуватимуть свій обов’язок. Тому ці пасочки — частинка домашнього побуту і душі. Церква нам дає змогу витримати ці непрості випробування, надихає на добрі наміри і допомагає морально повсякчас», — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зі свого боку митрополит Епіфаній додав, що українські захисники є гарантом територіальної цілісності України та миру на нашій землі.

«Ми прагнемо передати Великодню радість у вигляді пасочок нашим захисникам!», — наголосив він.

Військовослужбовці, присутні на сьогоднішньому заході, відвезуть паски своїм побратимам на передову та до кордонів з тимчасово окупованим Кримом, повідомляє видання.

Як повідомляв Укрінформ, минулоріч українським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в районі ООС, передали понад 3 тисячі пасок.

Фото:: Анатолій Сірик, Укрінформ, АрміяInform