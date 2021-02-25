«Тарифна» комісія оштрафувала київський підрозділ ДТЕК

НКРЕКП на своєму засіданні 24 лютого ухвалила рішення про накладення штрафних санкцій на ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» за скаргами споживачів.

Як передає Укрінформ, про це НКРЕКП повідомила у Фейсбуці.

"Регулятор на своєму засіданні 24 лютого 2021 року прийняв рішення щодо накладення штрафних санкцій на ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі». Підставою перевірки ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» є, зокрема звернення замовників послуг з приєднання щодо недотримання процедури надання ліцензіатом послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії, а також недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки на «ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» було накладено штраф у розмірі 85 тис. гривень. Також НКРЕКП своїм рішенням зобов’язало ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» до 30 квітня 2021 року привести свої дії у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Зокрема, надати скаржникові послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням актів приймання-передачі послуг.

Читайте також: ДТЕК звернувся до уряду щодо імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

У такий самий термін компанія зобов'язана сплатити компенсацію споживачу, який подав скаргу до НКРЕКП, за недотримання гарантованого стандарту якості послуг з розподілу електричної енергії.

У Нацкомісії закликали споживачів у разі виявляння порушень їхніх прав звертатися з письмовим зверненням щодо проведення подібних перевірок.