ДТЕК звернувся до уряду щодо імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

Група компаній «ДТЕК» закликає уряд підтримати національних виробників електроенергії та вирішити питання обмеження імпорту електроенергії з РФ та Білорусі для приватних компаній.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Групи, яку 16 лютого оприлюднили на сайті SCM, куди входить ДТЕК.

«Для того, щоб енергосистема країни успішно пройшла осінньо-зимовий період та продовжила шлях у напрямку інтеграції в європейський енергетичний простір, необхідно вже сьогодні вирішити питання обмеження імпорту електричної енергії з РФ та Білорусі для приватних компаній, залишивши можливість постачання електроенергії з цих країн як аварійної допомоги, та скасувати прайс-кепи, які є перепоною до лібералізації ринку електроенергії», - йдеться у заяві.

Зазначається, що наразі внаслідок фундаментальних економічних помилок і спотворення європейських принципів регулювання українська енергетична галузь перебуває в стані глибокої кризи. Ключовими причинами кризи є маніпуляції на ринку електроенергії та імпорт електричної енергії з країни-агресора, який вже має незворотні наслідки для економіки країни.

Фінансовий дефіцит галузі з моменту запуску нової моделі ринку в 2019 році вже перевищує 50 млрд грн, що призвело до вимивання обігових коштів усіх генеруючих компаній та скорочення витрат на ремонти всіх видів генерації.

«Зараз на ринку спостерігається повторення сценарію 2020 року з імпортом електричної енергії з Росії по демпінгових цінах, що призводить до необґрунтованого обвалу індикативної ціни електроенергії до 120 коп./кВт-год. Це стає визначальним ціноутворюючим фактором та порушує конкурентні умови на ринку, змушуючи національних виробників нести збитки», - підкреслюється в заяві.

У компанії послалися на приклад Європи, де собівартість виробництва електроенергії під час пікових навантажень може істотно зростати, і це сезонне зростання. Проте адміністративні обмеження, встановлені НКРЕКП у формі низьких прайс-кепів, не дозволяють ринковим механізмам забезпечити роботу галузі на беззбитковому рівні.

«Закликаємо уряд втрутитись у ситуацію та невідкладно провести антикризовий штаб за участі Прем’єр-міністра України, представників уповноважених органів державної влади та галузі для прийняття рішень, що врятують енергетику від збитків та занепаду», - зазначили в ДТЕК.

Як повідомляв Укрінформ, дефіцит вугілля, який склався на складах ТЕС у нинішньому опалювальному періоді, Україна на сьогодні заповнює за рахунок власного видобутку, а також - закупівлі вугілля в Казахстані. Про це під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

За даними Укренерго, запаси вугілля на теплоелектростанціях на 8 лютого були на 43% менші за мінімально необхідний рівень і становили 384,4 тис. тонн. У компанії зазначають, що "ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною".

1 лютого з 12.00 по 15.00, а також із 20.00 по 21.00 Україна почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії. Про це свідчать дані європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E. Згідно з даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснює ТОВ "ОНК-ГРУП".

Раніше в Укренерго заявляли, що з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році.