Кличко показав Разумкову, як працює система «Рада-4» у Київраді

Київський міський голова Віталій Кличко ознайомив Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у Київраді з роботою системи «Рада-4», що унеможливлює неперсональне голосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

Кличко продемонстрував, що реєстрація кожного депутата в системі відбувається за допомогою іменної картки, а для голосування потрібно натискати дві кнопки одночасно й утримувати їх весь час, поки триває процедура голосування.

Кличко показав Дмитру Разумкову, як працює система «Рада-4» / Фото: КМДА

«Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата. Ми є єдиною радою в країні, де унеможливили неперсональне голосування», - сказав він.

За словами міського голови, жодного разу з 2015 року, відколи встановили цю систему, у Київраді не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів. «Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проєкти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає – і нам потрібно шукати компроміс», - зазначив Кличко.

Як повідомляється, система «Рада-4» також передбачає використання пультів, де можна ознайомитись із порядком денним засідання, проєктами рішень Київради, записатися на виступ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков особисто випробував, як працює система «Рада-4». Він зазначив, що система «Рада-3», яка працює в парламенті, уже морально застаріла.

«Система в Київраді – це гарний приклад унеможливлення неперсонального голосування. Ми зараз вивчаємо різні варіанти технологій, які можна було б запровадити в парламенті. У тому числі й технологію, пов’язану із відбитком пальця. Але ми також втілюємо варіанти постійних змін нинішньої системи – як компромісний варіант, щоб не витрачати зайві бюджетні кошти», – зауважив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс у ВР законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». У вересні парламент надіслав його на висновок у Конституційний Суд. Наприкінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.

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Наприкінці 2020 року депутати домовилися запровадити додаткові заходи, щоб запобігти неперсональному голосуванню.

Фото: kyivcity.gov.ua