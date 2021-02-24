Майно заводу «Більшовик» повернули державі - суд поставив крапку у справі

Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді повернення державі незаконно відчуженого майна заводу «Більшовик» у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За участі Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без задоволення касаційну скаргу суб’єкта господарювання та без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів та повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу площею понад 6,3 тис кв м, що розташовані у м. Києві”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна України, було відчужено всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою.

Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ, у які Офісом Генерального прокурора здійснено вступ.

Минулого року за участю прокуратури Північним апеляційним господарським судом скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким результати електронних торгів визнано недійсними, але один із відповідачів подав касаційну скаргу.

Як повідомляв Укрінформ, у Фонді держмайна 18 лютого заявили, що АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») може бути приватизований у червні 2021 року, якщо Верховна Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній. Колишній «Більшовик» - це цілий квартал поряд із центром Києва. Сьогодні підприємство майже не функціонує, більшість цехів простоюють роками.