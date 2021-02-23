Кличко пояснив, чому Київ не може добудувати розв'язку на Дарницькому мосту

Кличко пояснив, чому Київ не може добудувати розв'язку на Дарницькому мосту

Укрінформ
Столична влада не може добудувати розв’язку на Дарницькому мосту, оскільки той знаходиться на балансі «Укрзалізниці».

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Тут деякі «політики» або не володіють інформацією, або вправляються в маніпуляціях. І думають, що в них це виходить блискуче. А насправді - недолуго... Пролунали заяви, нібито міська влада не може добудувати розв’язку на Дарницькому мосту. Так! Не може. За законом! Бо об‘єкт, що майже 20 років не введений в експлуатацію, перебуває на балансі «Укрзалізниці». І відомство вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передає об‘єкт місту», - зазначив Кличко.

Він наголосив, що так само столиці не передають у власність громади Гостиний двір, будинок Сікорського та цех №5 заводу «Більшовик». «Тому не вставляйте палки в колеса, нехтуючи інтересами киян! І не займайтеся політиканством! А візьміть і нарешті побудуйте Велику кільцеву дорогу навколо столиці, яка зніме транспортне навантаження зі столичних доріг та мостів», - написав Кличко.

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Як повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, держава має намір долучитися до будівництва транспортної розв'язки на Дарницькому мосту та добудови Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

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