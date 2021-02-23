Кличко закликав Київраду зняти з розгляду питання про створення меморіалу у Бабиному Яру

Київський міський голова Віталій Кличко закликав міську раду перенести розгляд питання про виділення землі для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу в Бабиному Яру.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав на засіданні Київради у вівторок.

«Пропоную перенести питання, навколо нього великий резонанс, обговорення в суспільстві отримала тема меморіалу у Бабиному Яру. Чимало спекуляцій і маніпуляцій довкола цього. Тому пропоную не розглядати сьогодні на засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього меморіалу», - сказав Кличко.

За його словами, спочатку потрібно провести окремі депутатські слухання, де Фонд «Бабин Яр» представить концепцію проєкту та відповість на запитання, що хвилюють суспільство.

«Переконаний, що ми повинні це питання розібрати, кожен з депутатів має отримати чіткі відповіді на запитання, які є», - додав він.

Кличко зауважив, що реалізація цього проєкту має відбутися спільно та під контролем держави.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 січня 2021 року Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» презентував художню концепцію майбутнього музейного комплексу в Києві, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.

У пресслужбі центру зазначили, що над концепцією працювала міжнародна група з-понад 20 авторів під керівництвом художнього директора Меморіального центру Іллі Хржановського.

Спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан, Павло Фукс. Пізніше до них доєднався Віктор Пінчук.

Водночас відомі діячі мистецтва, учені, громадські активісти звернулися до мера столиці і Київради з відкритим листом, в якому закликають не підтримувати російський проєкт меморіалу Бабин Яр і не передавати йому землю в користування.

На думку підписантів, є підстави «вважати, що цей приватний російський проєкт є черговою спецоперацією гібридної війни». Зокрема, вони зауважили, що у листі СБУ від 22.01.2021 р. ідея Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» про створення меморіальної синагоги на території Кирилівського кладовища у Бабиному Яру згадана «як потенційно небезпечна для міжнародного іміджу України».