Ткаченко не вбачає ризику в реалізації російського проєкту щодо Бабиного Яру

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не вбачає ризику в реалізації російського проєкту з меморіалізації Бабиного Яру.

Про це він сказав в інтерв'ю LB, повідомляє Укрінформ.

«Мені здається, з приводу будь-якого об'єкта, тим паче такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні погляди. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсуси. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами по меморіалу, - знаходити взаєморозуміння для того, щоб всі ризики, які можуть існувати в цій ситуації, були зняті. У цьому конкретному проєкті я ризиків зараз не вбачаю... Там обміркований і осмислений проєкт», - заявив Ткаченко.

Він також пояснив ситуацію, коли в червні 2020 року в ефірі ІCTV відповів художньому керівникові Меморіалу Бабин Яр, громадянину РФ Іллі Хржановському, що Україна перебуває з Росією у стані війни, а за три місяці підписав з ним і командою меморіалу в цілому меморандум про співпрацю.

«Колеги надали драфт концепції того, як вони бачать собі цей розвиток. Очевидно, що меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника має відбуватися в кооперації», - сказав міністр.

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Як повідомлялося, 25 січня 2021 року Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" презентував художню концепцію майбутнього музейного комплексу в Києві, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.

У пресслужбі центру заявили, що над концепцією працювала міжнародна група з більш як 20 авторів під керівництвом художнього директора Меморіального центру Іллі Хржановського.

Спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан, Павло Фукс. Пізніше до них доєднався Віктор Пінчук. Проєкт підтримує мер Києва Віталій Кличко.

Водночас відомі діячі мистецтва, учені, громадські активісти звернулися до мера столиці і Київради з відкритим листом, в якому закликають не підтримувати російський проєкт меморіалу Бабин Яр і не передавати йому землю в користування.