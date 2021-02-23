ЄБРР виділив €50 мільйонів на нові вагони столичного метро

Київська міська рада має ухвалити рішення про надання місцевих гарантій Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі нових вагонів метро.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на засіданні Київради заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Банк (ЄБРР - ред.) виділив 50 млн євро на закупівлю Києвом вагонів метрополітену. І після рішення Київради в п'ятницю ми підпишемо кредитний договір. Та плануємо цього року укласти контракт на придбання нових вагонів для столичного метро», - поінформував він.

Як повідомлялося, у липні 2019 року, ЄБРР повідомив про плани виділити кредит у розмірі 50 млн євро муніципальному підприємству «Київський метрополітен» для фінансування закупівлі 50 вагонів для нової лінії метро.