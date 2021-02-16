У метро Києва запустять модернізований поїзд: які «фішки» побачать пасажири

Перший поїзд, модернізований силами КП «Київський метрополітен», найближчими днями запрацює на синій лінії.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Вагоноремонтний завод КП «Київський метрополітен» уперше самостійно провів модернізацію рухомого складу. Відремонтовано зчеп із 5-ти вагонів моделей 1981-1984 років випуску», - сказав він.

За його словами, найближчим часом повністю оновлений поїзд вийде на синю лінію столичного метрополітену.

«Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки. У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом», - повідомив Густєлєв.

Київський метрополітен вперше самостійно провів модернізацію поїзда з 5 вагонів / Фото: Офіційний портал Києва

Також уперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією.

За словами Густєлєва, у модернізованому поїзді підвищено надійність роботи електрообладнання та пожежної безпеки. Усі матеріали й обладнання для капітального ремонту були закуплені у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Вартість модернізованого поїзда з 5-ти вагонів склала 35 млн грн.

Водночас, як зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, це важливий проект, що готувався тривалий час. Такі роботи раніше ніколи не проводилися силами підприємства.

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«Тепер же ми маємо рішення, що дозволить на базі Вагоноремонтного заводу метрополітену модернізувати 500 вагонів (серія 717, 80-ті роки) нашого парку і зекономити значні кошти. Для порівняння - один новий вагон метро коштує більше мільйона євро. За цю ж суму ми модернізуємо цілий поїзд, тобто - 5 вагонів. Вони будуть працювати після проведення робіт ще 22 роки, фактично за терміном експлуатації як нові вагони», - зазначив він.

За його словами, до кінця року поїзд курсуватиме, у режимі пілотного проекту, бо технічні рішення завжди потребують відпрацювання.

Як повідомлялося, загальний парк столичної підземки – 821 вагон. Щодня для перевезення пасажирів на лінії виїжджає близько 650 вагонів. За кошти Кіотського протоколу модернізовано 135 вагонів із установкою асинхронних двигунів. Обладнання дозволяє економити до 40% електроенергії, що використовується на тягу.