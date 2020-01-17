У Києві за 7 років планують збудувати 14 нових станцій метро

У проєкті Генплану Києва упродовж семи років планується будівництво та введення в експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій метрополітену.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"У проєкті Генплану столиці планується розвиток та продовження наявних ліній метро та будівництво нових ліній – четвертої (Подільско-Вигурівської), а також у перспективі – п’ятої лінії метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Згідно з проєктом Генплану, на першому етапі, який триватиме 7 років, планується будівництво та введення в експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій метрополітену.

Зокрема, Святошинсько-Броварську лінію подовжать лінії від станції "Академмістечко" в бік залізничного пункту "Новобіличі"; Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Дмитра Луценка.

Крім того, Сирецько-Печерську лінію подовжать від станції "Сирець" на північний захід у бік житлового масиву Виноградар. Також планується відкриття станції "Львівська брама".

На Подільсько-Вигурівській лінії планується будівництво лінії від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Планується введення в експлуатацію та будівництво:

- Святошинсько-Броварська лінія – другого входу-виходу на станцію "Вокзальна";

- Сирецько-Печерської лінія – другої черги електродепо "Харківське" та нового електродепо "Виноградар";

- Другого пересадочного вузла між станціями "Золоті ворота" та "Театральна".

Наразі проєкт Генплану Києва, що був представлений громадськості у грудні, проходить етап обговорень та внесення пропозицій.