Підземка на Виноградар: у метрополітені запевнили, що будують за графіком

Роботи з будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар ведуться у плановому порядку.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон.

"На сьогодні всі роботи ведуться в плановому порядку", - зазначила Макогон.

Як повідомили у ЗМІ, на пресконференції у Києві голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарев повідомив, що терміни завершення будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік.

У листопаді 2019 року мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що будівництво двох нових станції метро на Виноградар - “Мостицької” та “Проспекту Правди” триває за графіком. Проблем із фінансуванням об'єктів немає.

Будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року. Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

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Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.