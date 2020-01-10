У столичному метро за рік проїхалися пів мільярда пасажирів

Протягом минулого року Київський метрополітен перевіз 495 мільйонів 300 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

“За 2019 рік Київський метрополітен перевіз 495 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Це на 700 тисяч (половина одноденного пасажиропотоку) менше, ніж минулого року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш завантаженою стала станція “Академмістечко”. За рік нею скористалися понад 21,3 млн киян та гостей столиці. У 2018 в лідерах була “Лісова”.

Найменше пасажирів побували на станції “Дніпро”. Вона прийняла 938,6 тис. осіб. Загалом червона лінія з 18 станцій перевезла 203 млн 176 тис. осіб.

“Другою за завантаженістю залишається синя лінія. Так, минулого року нею скористалися 173,2 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції “Мінська” (понад 17 млн за рік), мінімальний – “Поштова площа” (4,9 млн)”, - додають у метрополітені.

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Зеленою лінією за рік проїхалося майже 118,8 млн киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях “Лук’янівська” (14 млн) та “Позняки” (14,8 млн), найменше на цій лінії користуються “Червоним хутором” (1,8 млн пас.).