Для метро на Виноградар збудували перший тунель

На одній із ділянок будівництва метро на Виноградар у Києві з'явився перший тунель

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

"Перший "тунель" у метро на Виноградар. Це вентиляційний ходок між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди". Поряд готується котлован для монтажно-щитової камери, з якої тунелепрохідницький щит рухатиметься від "Мостицької" до "Сирця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи по будівництву виконуються паралельно на кількох будівельних майданчиках.

Як повідомлялось, будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року.

Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

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У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.

Фото: Олег Тоцкий, Сергій Гринкевич.