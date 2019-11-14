Зеленського й уряд просять профінансувати метро на Троєщину

Київська міська рада підтримала проєкт рішення «Про звернення Київської міської ради до Президента та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво метро на житловий масив Троєщина».

Відповідне рішення підтримали 78 депутатів Київради (зі 120), повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щоб профінансувати лінію метрополітену на Троєщину, необхідно виділити близько 50 мільярдів гривень, однак міський бюджет не спроможний це зробити”, - сказала депутат Київради Тетяна Меліхова.

За її словами, житловий масив Вигурівщина - Троєщина, де проживає близько 300 тисяч осіб, є одним із найпроблемніших у транспортному сполученні в місті Києві. Шлях до найближчої станції метро «Почайна» проходить через Північний міст, який пов'язує два береги Дніпра.

“Звертаємося до Вас, Володимире Олександровичу, як до новообраного Президента України та членів Кабінету міністрів з проханням виділити кошти для будівництва лінії метро на житловий масив Троєщина у м. Києві та вирішити проблему транспортного сполучення для більше ніж 300 тисяч жителів житлового масиву Вигурівщина — Троєщина у місті Києві”, - йдеться у тексті звернення.

Як повідомляв Укрінформ, у березні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що для будівництва метро на Троєщину необхідно 4-5 років за умови належного фінансування.